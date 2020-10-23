القاهرة 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجلت 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 11 حالةً خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد 106060 حالةً من ضمنهم 98624 حالةً تم شفاؤها، و 6166 حالة وفاة.وكشف عن خروج 108 متعافين من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 98624 حالةً.// انتهى //01:38ت م0266