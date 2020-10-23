جنيف 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستعهدت الجهات المانحة لدعم اللاجئين الروهينغا بتقديم 600 مليون دولار إضافي لمساعدتهم وذلك خلال مؤتمر دولي نظم برعاية الأمم المتحدة في جنيف.وأكد المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في تصريح بهذه المناسبة أن الحل لأزمة الأقلية المسلمة "الروهينغا" يبقى عودتهم بمحض إرادتهم بأمان وكرامة عندما تسمح الظروف بذلك.وأضافت المفوضية أن السُلطات في بورما تتحمل مسؤولية إيجاد الشروط الملائمة لعودة آمنة ودائمة لأقلية الروهينغا.// انتهى //01:58ت م0267