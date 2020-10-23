انجامينا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسشارك الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي اتنو، بصفته الرئيس الدوري لتجمع دول الساحل والصحراء، عن بعد ، في أعمال القمة الثانية للتنسيق بين الاتحاد الأفريقية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أن الرئيس إدريس ديبي اتنو ألقى كلمة تطرق فيها إلى أن القمة ستناقش المسائل الاقتصادية والمالية والمواضيع المتعلقة بالتنمية الشاملة في أفريقيا، وخاصة مواضيع السلام والأمن ومحاربة الإرهاب والفقر ودعا إلى تضافر الجهود لمحاربة فيروس كورونا بدول الإقليم.وركزت مداخلات المشاركون في القمة،التي افتتحها الرئيس الدوري للإتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، حول تطوير قطاع التجارة والاقتصاد والنقل والتعاون في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية .// انتهى //02:20ت م0268