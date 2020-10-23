عام / البرازيل تسجل 33862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و497 وفاة
الجمعة 1442/3/6 هـ الموافق 2020/10/23 م واس
ريو دي جانيرو 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إن البلاد سجلت 33862 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و 497 وفاة جراء مرض كوفيد-19 .
وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة وفق بيانات الوزارة.
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