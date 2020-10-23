ريو دي جانيرو 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إن البلاد سجلت 33862 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و 497 وفاة جراء مرض كوفيد-19 .وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة وفق بيانات الوزارة.// انتهى //02:29ت م0270