عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
الجمعة 1442/3/6 هـ الموافق 2020/10/23 م واس
الرياض 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .
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