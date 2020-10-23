الرياض 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .// انتهى //06:08ت م0002