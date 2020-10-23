سئيول 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة عن 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس، ما يرفع حصيلة الإصالات إلى 25,698.وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حاجز الـ100 إصابة لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل 121 إصابة في اليوم السابق.ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 138 إصابة محلية و17 إصابة من بين القادمين من الخارج.// انتهى //06:17ت م0003