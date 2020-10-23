الرياض 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء يُبهج 1.5 مليون من أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.أمير الرياض يدشن مبادرة توفير أجهزة لوحية للطلبة المحتاجين.أمير تبوك يشكر القيادة على تمديد خدمته أربع سنوات.أمير القصيم يشهد إفراغ سبع أراضٍ قدمها متبرعون لجمعية الإسكان الأهلية.تركي بن طلال يدشن 100 سرير عناية مركزة بمستشفى جامعة الملك خالد.وزير الداخلية يدشن الخدمات الإلكترونية الجديدة للجوازات.مبادرة سعودية لإنشاء شبكة عمليات عالمية لمكافحة الفساد.شراكات دولية في ختام قمة الذكاء الاصطناعي.174 كاميرا ترصد حالة الطرق في العاصمة.جامعة نايف تفتتح ندوة «تجنيد الأطفال في مناطق الصراع».تسجيل 401 حالة مؤكدة جديدة بكورونا.رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في عدد من المناطق.جهود كبيرة لمنع وصول حريق تنومة للمناطق السكنية.واشنطن تتهم إيران وروسيا بمحاولة التأثير على الناخبين.الحريري يتولى مهمة تشكيل الحكومة.. ويتعهّد بوقف الانهيار.غانتس: أعداؤنا لا يهدؤون للحظة.// يتبع //07:13ت م0007