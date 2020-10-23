المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثالث من مجلة الجامعة للعلوم التربوية والاجتماعية.‏ وأوضح رئيس تحرير المجلة الدكتور محمد يوسف عفيفي أن العدد الجديد احتوى على 9 أبحاث علمية في مجال العلوم التربوية المختلفة شملت:(أصول التربية، والتربية الإسلامية، والمناهج وطرق التدريس، والإدارة التربوية ، وعلم النفس ، والتربية الخاصة، وتقنيات التعليم والعلوم الاجتماعية الأخرى التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع)، مُشيراً إلى أن للمجلة هيئة تحرير من أصحاب الاختصاص من أساتذة الجامعة، كما لها هيئة استشارية من كبار المختصين من داخل المملكة وخارجها، وتنشر المجلة الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية.// انتهى //08:20ت م0013