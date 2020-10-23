جيزان 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واستواصل عيادات كلية طب الأسنان بجامعة جازان تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين والمقيمين، حيث استفاد منها أكثر من 4828 مراجعاً منذ مطلع العام الدراسي بمتوسط بلغ 165 مستفيداً يومياً، بعد أن هيأت الكلية بأقسامها المختلفة معايير السلامة والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المراجعين والأطباء والموظفين.وأوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه أن الكلية تقدم تلك الخدمات لجميع المواطنين والقيمين عبر عياداتها البالغة 287 عيادة يعمل بها 37 طبيب امتياز، إلى جانب 279 طالباً وطالبة يمارسون تطبيقهم العملي والتدريبي داخل العيادات في عدة أقسام تشمل " جراحة الوجه والفكين، وعلوم وقاية الأسنان، وعلوم إصلاح الأسنان، إضافة للاستعاضة السنية".وأكد الالتزام بتطبيق آلية تشغيل احترازية لدى دخول المراجعين مبنى العيادات للمحافظة على سلامتهم وسلامة منسوبي الكلية، وضمان سير العملية الطبية والتعليمية مع تحقيق أعلى معايير الجودة، مضيفاً أن المراجع للعيادات يبدأ بإنشاء ملف إلكتروني، ثم يتوجه لعيادات التشخيص لعمل الفحوصات اللازمة من خلال الكشف السريري والتصوير الإشعاعي لتحديد حاجة المريض لوضع خطة علاجية شاملة تتضمن تحويله للقسم المختص.وبين عميد كلية طب الأسنان أن علاج الحالات الطارئة يتم مباشرة من قبل أطباء الامتياز وتحويلها من بعد ذلك لاستكمال العلاج في الأقسام المختصة داخل العيادات، كما يتم فرز الحالات بعد التشخيص بناء على مستوى الحالة ونوع العلاج، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات كجراحة الفم، وعلاج الأعصاب، والتركيبات بنوعيها الثابتة والمتحركة، وعلاج اللثة، والعلاج التحفظي أو الحشوات، وطب الفم وطب أسنان الأطفال.//انتهى //08:22ت م0014