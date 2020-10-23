أحد المسارحة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة توزيع ١٠٠٠ سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها بالمحافظة والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمحافظة يحيى داود محزري أن المبادرة مستمرة لتوفير احتياجات الأيتام والأسر المحتاجة، مبيناً أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية.وقدم محزري شكره لجمعية البر بجازان على إسهامها ودعمها للجمعيات بمحافظات المنطقة كافة، سائلاً الله الأجر والمثوبة للجميع.// انتهى //08:57ت م0015