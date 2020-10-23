القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والتي تناولت التحديات التي فرضها وباء كورونا على الدول الأفريقية.وأبرزت في الإطار ذاته تأكيد الرئيس السيسي، أن البنية التحتية وإمدادات الطاقة والنقل أساس التكامل الإقليمي في إفريقيا، وتشديده على أهميه تحقيق التناغم المطلوب في أداء التجمعات الإقليمية الإفريقية للسير بوتيرة متوازنة نحو تنفيذ أجندة التكامل القاري.وسلطت صحف الجمعة الضوء على التدريب البحري العابر الذي نفذته القوات البحرية المصرية والأسبانية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تدريبات الدفاع الجوي وتمارين الدفاع ضد التهديدات السطحية المختلفة، وتنفيذ تشکیلات الإبحار المختلفة.وتحدثت عن مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغّرة حول سوريا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتاكيده مساندة بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة.وعرجت على تعهد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بالعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين لإنقاذ البلاد، وأن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.وتطرقت صحف القاهرة إلى الأزمة الليبية، مبرزة اتفاق الأطراف الليبية على المناصب السيادية والإشادة الأمريكية والأوروبية بتفاهمات جنيف.‏//انتهى//09:06ت م0016