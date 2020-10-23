طرابلس 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا، غرق ما لا يقل عن 15 مهاجراً يعتقد أنهم في عداد الأموات بعد غرق قاربهم قبالة ساحل صبراتة في ليبيا، بحسب خمسة ناجين تمكن صيادون من سحبهم إلى الشاطئ.وأوضح سودا أن أكثر من 70 آخرين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا من قبل خفر السواحل.وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، أن غرق القارب، جاء بعد المحاولة اليائسة من المهاجرين للوصول إلى شواطئ أوروبا.// انتهى //09:08ت م0017