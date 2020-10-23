بيروت 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتكليف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها أمس الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في حين تنشط الاتصالات للاسراع في انجاز التشكيلة الحكومية لمواجهة التدهور الاقتصادي والمالي الحاصل في البلاد.وتطرقت إلى سلسلة الغارات الجوية التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية أمس على مواقع في قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان أمس أن بلاده تخوض حربا ضد الإرهاب الدولي الذي تدعمه تركيا مشيرا إلى أنها ترسل مرتزقة وإرهابيين من سوريا وليبيا.وأخبرت عن إعلان السلطات الأمنية الروسية أمس اعتقال شخص كان يخطط لإحداث انفجار بمبنى حكومي في موسكو لصالح جماعة إرهابية دولية.ولفتت الانتباه إلى فرض حكومة دولة إستونيا أمس عقوبات على تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، بسبب أنشطته الإرهابية، واصفة إياه بالتهديد الكبير للأمن الدولي.وتطرقت صحف بيروت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس عن فرض عقوبات على مسؤولين روس تشمل تجميد الأصول وحظر دخول أراضي الاتحاد وبريطانيا، بتهمة بشن هجمات سيبرانية على البرلمان الألماني عام 2015م .// انتهى //09:12ت م0018