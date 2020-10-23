الطائف 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واستنظم عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف بعد غد، دورة مهارات الإعلامي المحترف عن بعد.وتسلط الدورة على مدى ثلاثة أيام الضوء على جملة من المحاور من خلال مفاهيم أساسية في الإعلام للاعلامي، والعوامل الموثرة في الأداء الإعلامي، ومتطلبات الإعلامي المحترف، بالإضافة إلى مهارات الإعلامي المحترف وغيرها من المحاور التي تخدم العملية الإعلامية، ويمنح للمتدرب شهادة معتمدة في نهاية الدورة من جامعة الطائف.// انتهى //09:15ت م0019