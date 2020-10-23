نيودلهي 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 690 حالة وفاة و54366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان صحفي إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 117306 اشخاص فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7761312 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 6948497 شخصا.// انتهى //10:06ت م0023