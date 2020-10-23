إسلام آباد 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد الخارجية الباكستانية على الروابط و العلاقات الأخوية القوية مع المملكة العربية السعودية، وتوافق الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية.وتابعت ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان لليوم الخامس على التوالي، وتخطيط السلطات الباكستانية على تعزيز تطبيق إجراءات الإغلاق لبعض القطاعات للحد من انتشار الفيروس.واهتمت بتأكيد باكستان التزامها بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعدم حدوث أي تغيير إزاء التطبيع مع إسرائيل.وتناقلت الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بنظيره البوتاني الدكتور لوتي تيشرنغ لبحث العلاقات الثنائية واستعراض تطورات جائحة كورونا وآثارها السلبية على شعوب المنطقة.و تطرقت إلى إعلان البنك المركزي الباكستاني تسجيل فائضاً قدره 792 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية، وهو أول فائض ربع سنوي منذ أكثر من 5 سنوات.أفغانياً تناقلت إعلان الجيش الأفغاني مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم أطفال، وإصابة 14 آخرين خلال ضربة جوية نفذها على مدرسة دينية لحركة طالبان شمال شرق أفغانستان.وفي الشأن الإقليمي والدولي أخبرت صحف باكستان عن ارتفاع الإصابات بفيروس كوورنا في الهند عن 7.7 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى العالم 41.2 مليون حالة.// انتهى //10:06ت م0024