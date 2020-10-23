غزة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عددا من الاهداف في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأرضاً زراعية شرق خان يونس ما أدى إلى أضرار مادية، فيما شنت طائرات الاحتلال الليلة الماضية غارتين على موقع وأرض زراعية شرق مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب ووسط قطاع غزة.// انتهى //10:25ت م0027