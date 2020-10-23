رام الله 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن التسارع في إنتاج المعرفة وعالم التكنولوجيا أدى إلى تغير في أدوات المعرفة واختلاف في متطلبات سوق العمل في كل أرجاء العالم " .وأوردت إعراب الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها العميق بشأن تفاقم الظروف الصحية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما أعرب عنه التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين عن إدانته لسياسة الاعتقال الإداري، الذي تعد مخالفة واضحة لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي لا تتيح الفرصة للأسرى للدفاع عن أنفسهم، ويُعتقل مئات منهم بسببه دون توجيه أي تهمة.ونشرت اقتحام عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي .وتحدثت صحف فلسطين عن ما عبر عنه ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، من قلق الدول الأعضاء في الاتحاد، والدول الشريكة إزاء استمرار التوسع الاستيطاني، والتهديد المستمر بهدم الممتلكات، والإخلاء الذي تواجهه التجمعات المحلية.وواصلت تغطية اخبار فيروس كورونا حيث اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس "كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين منذ بداية الجائحة إلى 498 وفاة.وألقت صحف الجمعة الضوء على تكليف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة اللبنانية.// انتهى //10:42ت م0028