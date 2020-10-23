جنين 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية، اليوم الجمعة، مواطنين فلسطينيين من مدينة جنين وثالث من بلدة اليامون.وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت حيي خروبة ومراح سعد واعتقلت الأسير المحرر الشاب أشرف ناصر طحاينة، ومحمد رشدي الجمل عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، وفي بلدة اليامون غربا اعتقلت أحمد أمين نواهضة بعد مداهمة منزله وتفتيشه .// انتهى //10:42ت م0029