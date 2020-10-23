القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر السفير أحمد رشيد خطابي، أن البعثة وضعت خطة للتحرك والانتشار في عدد من المحافظات المصرية ابتداءا من صباح غد السبت لمتابعة سير انتخاب مجلس النواب المصري.وقال السفير خطابي في تصريح اليوم، إن البعثة تضم متابعين من مختلف الدول العربية، مشيرا إلى أن خطة التحرك التي وضعتها البعثة سترصد مؤشرات المناخ الانتخابي وسير عمليات الاقتراع فى مختلف مراحلها، وذلك وفق الضوابط والقواعد المحددة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعتبر الجهة المخولة بالإشراف على الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية بصفة حصرية.وشدد رئيس بعثة جامعة الدول العربية على أن هذه الانتخابات تشكل محطة واعدة في توطيد النسيج المؤسساتي للدولة المصرية وضمان مشاركة المواطنين في الحياة العامة من خلال اختيار ممثليهم في هذا المجلس الذي يطلع بصلاحيات دستورية مهمة سواء على المستوى التشريعي أو مراقبة أعمال الحكومة .//انتهى//10:55ت م0030