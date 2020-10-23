القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر21 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر609 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة .كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.06% مسجلاً 1820.69 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 1.83% لينهي التعاملات عند مستوى 2692.53 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 5ر12 مليار جنيه من خلال تداول 1.6 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية.//انتهى//11:07ت م0032