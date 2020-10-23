الخرطوم 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، نبأ الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ،و عبر خلاله عن تهانيه بدء عملية رفع اسم السودان من قائمة الدُّول الراعية للإرهاب .ونشرت ترحيب الخارجية الألمانية أمس بإعلان الولايات المتحدة التحرك نحو إزالة اسم السودان من هذه القائمة .واهتمت صحف الصباح بالمباحثات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والتي بحثت المستجدات في الملف الليبي ، والتعاون فى مجالي الأمن والدفاع .ولفتت الانتباه إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وعرجت صحف الجمعة على تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه يسعى لوقف الانهيار الذي يهدد اقتصاد لبنان وأمنه، وتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات وفق المبادرة الفرنسية .ونقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله: إن عدد القتلى في المعارك الدائرة في إقليم ناغورني قره باغ يقارب 5 آلاف.وأولت اهتماما بإعلان منظمة الصحة العالمية عن إبرام اتفاق تعاون مع مؤسسة ويكيميديا لإتاحة المعلومات الموثوقة وأحدث المعلومات عن كوفيد 19 على مواقعها .//انتهى//11:18ت م0035