عام / روسيا تسجل 283 وفاة و 17340 إصابة جديدة بكورونا المستجد
الجمعة 1442/3/6 هـ الموافق 2020/10/23 م واس
موسكو 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت السلطات الروسية اليوم عن تسجيل 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان صحفي: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك إلى 25525 وفاة و1480646 إصابة.
وذكر أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 11263 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 1119251 حالة.
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11:19ت م
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