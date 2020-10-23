موسكو 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم عن تسجيل 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان صحفي: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك إلى 25525 وفاة و1480646 إصابة.وذكر أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 11263 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 1119251 حالة.// انتهى //11:19ت م0036