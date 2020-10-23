نجران 06 ربيع الأول 1442هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران المركزين الأول والثاني في مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة.وحصل الطالب عبدالله يحيى الشهري من ثانوية الأحنف بن قيس على المركز الأول، وسيمثل المملكة على مستوى العالم العربي، فيما حصل الطالب عبدالعزيز ناصر لسلوم من ثانوية الملك فهد على المركز الثاني.وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي الطالبين وأسرتيهما، مهدياً هذا الإنجاز لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، مؤكداً أن التميز والإبداع أصبح سمة من سمات طلاب وطالبات تعليم نجران، متمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح والتميز.//انتهى//11:21ت م0037