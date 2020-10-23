طوكيو 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 12 حالة وفاة و 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 95711 حالة إصابة بالفيروس فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1699 حالة.وأوضحت أن العاصمة طوكيو سجلت 186 حالة إصابة جديدة ما يرفع إجمالى حصيلة الإصابات فيها إلى 29706 حالات.// انتهى //12:09ت م0039