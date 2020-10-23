تونس 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خبر انعقاد الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار 5 + 5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط أمس بالعاصمة التونسية، والذي بحث موضوع الأمن الجماعي والشراكة في الحوض الغربي للمتوسط والتحديات التي تواجهها المنطقة نتيجة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والتنمية، إضافة الى الأزمات التي تعيشها المنطقة، وخاصة الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ، والتهديدات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.وتابعت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان الى تونس والتي التقى خلالها بالرئيس التونسي قيس سعيّد و بحث معه العلاقات التونسية الفرنسية وسبل دعمها وتنويع مجالاتها خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف.وتناقلت صحف الجمعة قرار محافظي منطقة تونس الكبرى ـ تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ـ أمس التمديد في فرض حظر التجول بالمنطقة لمدة 15 يوماً، ابتداءً اليوم، من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي هذا القرار في ظل تزايد وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأخبرت في شان منفصل ، عن اختيار الأحزاب السياسية اللبنانية سعد الحريري رئيسا للوزراء، وذلك بعد عام من تنحيه عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد .// انتهى //12:13ت م0040