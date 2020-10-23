الرباط 06 ربيع الاول 1442 ه الموافق 23 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالرباط جلسة عمل خصصت لمواكبة إستراتيجية الطاقات المتجددة، مبرزة أن تطوير هذا القطاع في إطار السياق الراهن، يلعب دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي.وتطرقت إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالرباط، وتأكيد المسؤول المغربي أن اتفاق الصخيرات السياسي يشكل مرجعا لا بديل عنه لحل الأزمة الليبية.وتناولت الصحف تكليف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها أمس الرئيس اللبناني ميشال عون، مبرزة تعهد الحريري بالعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين لإنقاذ البلاد.وتابعت فصول الأزمة في شرق البحر الأبيض المتوسط بين تركيا واليونان، مشيرة إلى أن أنقرة أعلنت عن تمسكها بحقوقها في المنطقة وعدم التنازل عنها.و أخبرت صحف الجمعة بتصاعد التوتر بين الحكومة البريطانية وشركات الأعمال، بسبب ما بعد البريكست، وذلك بعد نحو شهرين من انتهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت الخروج من الاتحاد الأوروبي.وتوقفت عند التنافس المحتدم بين المرشحين للرئاسة بالبيت الأبيض، دونالد ترامب وجو بايدن قبل أيام قليلة على موعد الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن الرئيس الحالي واصل حملته الانتخابية في الولايات الحاسمة، بينما استعان المرشح الديمقراطي بالرئيس السابق باراك أوباما في حملته الانتخابية.// انتهى //12:46ت م0043