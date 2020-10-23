كوناكري 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23أكتوبر 2020 م واسحقق رئيس غينيا ألفا كوندي فوزًا ساحقًا منحه فترة ثالثة في منصبه، بعد أن أظهرت النتائج الرسمية في 37 من 38 دائرة تصويت أنه حصل على مثلي عدد الأصوات لأقرب منافسيه .وحصل كوندي (82 عاما) على 2.4 مليون صوت حتى الآن، مقابل 1.26 مليون لمرشح المعارضة سيلو دالين ديالو، في أعقاب انتخابات فجرت أعمال عنف دامية في الشوارع.وأفادت أنباء أن ما لا يقل عن 13 لقوا حتفهم في اشتباكات منذ الانتخابات التي أجريت يوم الأحد، والتي أعلن ديالو فوزه بها بناء على إحصاءات حملته.وأثار قرار كوندي الترشح لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات احتجاجات متكررة خلال العام الماضي، مما أدى إلى مقتل العشرات.//انتهى //12:46ت م0044