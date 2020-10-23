واس 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واساستخدمت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي أكثر من مليون ومئة ألف لتر من المعقمات فيما يتعلق بمجال النظافة والإصحاح البيئي والإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.وأوضحت أمانة المنطقة أن الأعمال شملت غسيل وتعقيم وتطهير نحو 3487 موقعاً، وذلك من خلال فرق مختصة بعمليات الإصحاح البيئي بلغت نحو 230 عاملاً، مستخدمين أكثر من 102 معدة وآلية للإصحاح البيئي، إضافة إلى تعقيم وتطهير نحو 440803 حاويات نظافة ومعدات وآليات مختلفة.كما قامت أمانة وبلديات المنطقة بإزالة نحو 21276 طناً من النفايات، إضافة إلى رفع وإزالة أكثر من 30164 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء مستخدمة نحو 263 من الآليات والمعدات المختصة و 1054 من الكوادر البشرية المتخصصة.// انتهى //12:55ت م0046