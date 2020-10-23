باماكو 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23أكتوبر 2020 م واسأعلن الجيش المالي اليوم، استعادة السيطرة على قرية فارابوجو في وسط البلاد يسكنها أكثر من ألفي شخص بعد أن حاصرها إرهابيون قبل أكثر من أسبوع.وقال بيان للجيش: إن الجنود تمكنوا من اقتحام المنطقة النائية بمساعدة القوات الجوية، مشيرًا إلى أن قوات الجيش لم تتمكن من الوصول إلى القرية برًا بسبب الأمطار الغزيرة التي حالت دون إمكان السير على الطرق.// انتهى //12:58ت م0047