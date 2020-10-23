لندن 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بأزمة إنتشار فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة إعلان وزير المالية ريتشي سوناك عن حزمة مساعدات مالية إضافية تقدر قيمتها بـ 13 مليار جنيه إسترليني لدعم الوظائف في البلاد .وأفادت في شأن متصل بإرتفاع معدلات الإصابة بفيروس كرونا المستجد بصورة متطردة في عدة بلدان أوروبية، مشيرة إلى أن الموجة الثانية من إنتشار المرض لا تقل خطورة عن سابقتها خلال فصل الربيع الماضي.ونقلت صحف الجمعة جانب من نتائج دراسة طبية حديثة أشارت إلى أن إستخدام البلازما لعلاج الفيروس له تأثير محدود على عكس التوقعات السابقة، وتفشل في تقليل الوفيات أو وقف التقدم إلى مرض خطير .ونقلت في الشأن العربي نبأ زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من وزراء حكومته إلى لندن، ولقاءه أمس مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين لمناقشة جهود بغداد في معالجة التحديات الأمنية والإقتصادية في العراق.// انتهى //13:39ت م0052