جيزان 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسنفذت جامعة جازان ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب بالتعاون مع لجنة تعزيز الصحة النفسية الليلة الماضية، الملتقى التوعوي الافتراضي "كيف نتعامل مع أطفال فرط الحركة" بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وحضور أكثر من 1133 مشاركاً من مختلف مناطق المملكة.وناقش الملتقى العديد من المحاور المهمة حول اضطرابات فرط الحركة وأعراضه وتشخيصاته والجوانب البيولوجية والطبية للمشكلة، وكذلك العلاج النفسي والأسري والتربوي للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وسبل التعامل معهم.وبين رئيس وحدة المجتمع بكلية الطب واستشاري الطب النفسي الدكتور موسى آل زعلة أن الملتقى خاطب مشكلة صحية يبلغ انتشارها في المجتمع 3 - 5 % من الأطفال، ولها تبعات نفسية وتربوية وتعليمية عديدة لدى الاطفال المصابين بفرط الحركة.بدوره أشار عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين إلى الدور المجتمعي الذي تحرص جامعة جازان وكلية الطب بدعم من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على القيام به عبر عدد من المبادرات لتعزيز خدمة المجتمع وجودة الحياة.// انتهى //13:53ت م0054