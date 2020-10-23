المهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 25,000 كرتون من التمور في محافظة المهرة يستفيد منها الأسر النازحة والمحتاجة في عدد من مديريات المحافظة.وعقب التدشين أشاد وكيل محافظة المهرة مختار محمد سعيد الجعفري بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني، مقدمًا خالص الشكر للمملكة على وقوفها ومساندتها لليمن في أحلك الظروف التي يمر بها.وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة المهرة عبدالله بن مساعد العنقري أن هذا المشروع يستهدف ثلاث مديريات هي: الغيضة، وسيحوت، وحصوين، ويستفيد منه 25,000 أسرة من الأسر الأشد فقرًا والنازحة في محافظة المهرة، وهو ضمن مشروع توزيع التمور المخصص لجميع المحافظات في الجمهورية اليمنية البالغ 5000 طن.ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:40ت م0071