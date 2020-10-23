أبوجا 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات النيجيرية اليوم، أنها استعادت السيطرة على مدينة لاغوس جنوب نيجيريا، بعد أسبوعين من أعمال العنف والاحتجاج الشعبي.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن الشرطة تقوم بتنفيذ دوريات في أحياء المدينة حفاظًا على سلامة السكان.وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت 56 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد خلال أسبوعين من الاحتجاجات.// انتهى //15:43ت م0073