بيروت 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.55%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 624.23 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 33 ألفاً و760 سهماً، بقيمة 180 ألفاً و9 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 19 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و476 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و511 ألف دولار أمريكي لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:27ت م0078