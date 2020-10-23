اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.55%
الجمعة 1442/3/6 هـ الموافق 2020/10/23 م واس
بيروت 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.55%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 624.23 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 33 ألفاً و760 سهماً، بقيمة 180 ألفاً و9 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 19 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و476 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و511 ألف دولار أمريكي لجلسة التداول السابقة.
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