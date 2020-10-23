‎الباحة 04 ربيع الأول 1442هـ الموافق 21 أكتوبر 2020م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة برنامج كلمات توجيهية (عن بُعد) لمنسوبي الفرع والهيئات بالمنطقة، وذلك لرفع مستوى الوعي العام والتأصيل العلمي لدى منسوبي الرئاسة العامة .وتناولت الكلمات مواضيع عدةٍ في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصفات التي يجب أن يتحلى بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .وقد انطلقت سلسلة اللقاءات بكلمة توجيهية للمدير العام للفرع منصور بن علي شراحيلي بعنوان “فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، بيّن فيها حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما بين فيها حكم الشعيرة والنصوص الشرعية الواردة في ذلك، وحذر من إشاعة المنكرات وإظهارها.وأكد أن من المعروف الواجب الأمر به السمع والطاعة لولي الأمر وإظهار ذلك بين أفراد المجتمع ، وشدد خلال ذلك على التزام الأنظمة والتعليمات المنظّمة لعمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وتأتي هذه الكلمات واللقاءات ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة التوجيهية.//انتهى//16:32ت م0079