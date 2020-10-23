الجبيل 06ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسنظمت جمعية طيف التوحد في محافظة الجبيل أمس فعالية "يوم المهن" بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل، وذلك بمقر الجمعية.وتضمنت الفعالية -التي شارك فيها مجموعة من الأطفال- ورش فنية للأطفال، ورسم لأدوات وتركيب أصحاب المهن.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية طيف التوحد فهيد الغبيني أن الفعالية تهدف إلى خلق نشاط وحراك يعود بالفائدة على أطفال التوحد، منوها بدور الفن التشكيلي في إيصال الفكرة والمعرفة لطفل التوحد عبر وسائل تعليمية وترفيهية، وتشجيعهم في التعرف على مختلف المهن عبر الفن التشكيلي.من جانبها أكدت مدير جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي أن مشاركة الجمعية تهدف إلى تعزيز فكرة المهنة لدى أطفال التوحد وفتح مداركهم عن طريق التشكيل والمجسمات والرسومات للتعرف على مختلف المهن، والتعرف على أهمية المهنة والحرفة في حياتهم كأفراد وفي مجتمعاتهم، حيث يستطيعون أن يحددوا أهدافهم المستقبلية.// انتهى //16:41ت م0081