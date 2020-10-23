لندن 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسوقعت بريطانيا واليابان اليوم رسمياً إتفاقية تجارة حرة تعد الأولى من نوعها بعد التوصيت لمغادرة الإتحاد الأوروبي.وقالت وزيرة التجارة والتنمية البريطانية، ليز ترس، التي وقعت الإتفاقية نيابة عن بلادها مع وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، في بيان " اليوم لحظة تاريخية لبريطانيا، إنه يوضح ما يمكننا القيام به كدولة تجارية مستقلة، حيث نقوم بتأمين أحكام حديثة ومخصصة في مجالات مثل التكنولوجيا والخدمات التي هي بالغة الأهمية لمستقبل بلدنا وإعادة تشكيل اقتصادنا."وأضافت "التجارة هي وسيلة فعالة لتقديم الأشياء التي يهتم بها الناس حقًا، تدور هذه الصفقة في جوهرها حول خلق الفرص والازدهار لجميع أنحاء المملكة المتحدة ودفع النمو الاقتصادي الذي نحتاجه للتغلب على تحديات فيروس كورونا".ولفتت إلى أن الاتفاقية لها أيضا أهمية استراتيجية، حيث تفتح طريقاً واضحاً لعضوية بريطانيا في رابطة الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ - والتي ستفتح فرصًا جديدة للأعمال البريطانية وتعزز الأمن الاقتصادي - وتقوي العلاقات مع ديمقراطية ذات تفكير مماثل وحليف ومستثمر رئيسي في بريطانيا.// انتهى //16:43ت م0082