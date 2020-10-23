بيروت 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأقدمت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي على انتهاك الخط الأزرق الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحرّرة قبالة بلدة رأس الناقورة الحدودية، لمسافة حوالى 30 متراً ولمدة 5 دقائق.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن الدورية عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة, ما أسفر عن حالة من التوتر وإعلان حالة التأهب في الجانب اللبناني من الحدود، مشيرة إلى أن قيادة الجيش اللبناني قامت بمتابعة الخرق بالتنسيق مع قوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //16:47ت م0084