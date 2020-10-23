إسلام آباد 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 326216 حالة، منها 9855 حالة نشطة تخضع للحجر الصحي.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 510 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 309646 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6715 حالة وفاة.// انتهى //17:03ت م0085