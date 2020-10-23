برلين 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسوصفت ألمانيا التي تعمل كوسيط في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في ليبيا، اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع بين المتحاربين في هذا البلد بأنه "أول نجاح حاسم" في ذلك الاتجاه.وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان إن المفاوضات الحالية "تؤدي إلى أول نجاح حاسم"، عادا أنه "أساس جيد لإيجاد حل سياسي مقبل".// انتهى //17:13ت م0087