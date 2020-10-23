القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسرحبت مصر باتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه اليوم المسؤولون الليبيون خلال المحادثات الجارية في جنيف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في بيان له اليوم إن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، مثمنا اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد.ودعا المتحدث الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد، مؤكدا تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.// انتهى //17:16ت م0088