الرياض 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الذي ينعقد افتراضيا عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء القادم .ومن المقرر أن يُطلع سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات قادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين الذي استضافته الهيئة مؤخرا ضمن أجندة اجتماعات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وسيستعرض المجلس في اجتماعه توجهات الهيئة وأولوياتها التنفيذية لعام 2021م، وتقريرا عن البناء المؤسسي للهيئة، وآخر مستجدات مسار نظام الفضاء، ومذكرات التكامل التي تعدّها الهيئة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية والدولية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعـود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، ومعالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ومعالي الأستاذ مساعد رئيس أمن الدولة عبد الله بن عبد الكريم العيسى ، ومعالي الأستاذ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري ، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين بن صالح البياري ، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي ، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي ، ومعالي نائب وزير التعلـيم للجامـعات والبحـث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري ، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي ، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية ثالب بن علي الشمراني ، ورئيس مدينة المـلك عبد العزيز للعلـوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، ورانيا محمــود نشار.// انتهى //17:30ت م0089