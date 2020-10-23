أبها 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واستفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير .وعقد معاليه اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات ، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير ، وأكد وزير الصحة أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة الذي من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة .// انتهى //17:31ت م0090