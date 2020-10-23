عام / وزير الصحة يتفقد سير العمل بصحة عسير
الجمعة 1442/3/6 هـ الموافق 2020/10/23 م واس
أبها 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس
تفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير .
وعقد معاليه اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات ، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير ، وأكد وزير الصحة أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة الذي من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة .
// انتهى //
17:31ت م
0090