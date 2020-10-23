عشق أباد 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي اليوم في المؤتمر الدولي بمناسبة الذكرى الـ75 لمنظمة الأمم المتحدة والذكرى الـ25 لحياد تركمانستان الدائم، وذلك في معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية في عشق آباد، بحضور ورعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركماني رشيد ميرديوف ومديري مكاتب منظمات وهيئات الأمم المتحدة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة لدى تركمانستان .وصاحب الحفل افتتاح الجناح الخاص بالمنظمة تحت عنوان: " التعاون من أجل السـلام والتنمية المستدامة الدوليين، المؤتمر الدولي للذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة والذكرى الـ25 لحياد تركمانستان " .// انتهى //18:00ت م0093