الدوادمي 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسحققت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي المركز الثالث في التصفيات الختامية التي نظمتها وزارة التعليم على مستوى المملكة، والمؤهلة لمسابقة تحدي القراءة العربي في نسخته الخامسة بمدينة دبي.وحصلت الطالبة هيفاء محمد العيد من ثانوية تحفيظ القرآن بالدوادمي على المركز الثالث "بنات"، وستمثل المملكة على مستوى العالم العربي.وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي الطالبة وأسرتها على هذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أن هذا التميز والإبداع لم يكن ليتحقق لولا العمل المضني من قبل القائمين على لجنة المسابقة في الإدارة ومشاركة أولياء الأمور ودعمهم المستمر لتحقيق أفضل النتائج في المسابقات والمشاركات المحلية والدولية، متمنياً للطالبة المزيد من التفوق والنجاح والتميز.// انتهى //18:01ت م0094