نواكشوط 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال اليوم بالمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال حامد ديان سميغا الذي يزور موريتانيا حاليًا.وتناول الجانبان خلال اللقاء أنشطة منظمة استثمار نهر السنغال وسبل تطوير أدائها في خدمة سكان الضفة، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالبُنى التحتية المبرمجة حديثًا، التي من شأنها أن تسمح بالتبادل التجاري بين دول المنظمة.وأكد رئيس الوزراء الموريتاني دعم بلاده لكل الجهود الهادفة إلى تطوير المنظمة حتى تصل للأهداف المنوطة بها.// انتهى //19:14ت م0101