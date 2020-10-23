انجامينا 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واستسلم الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي اتنو، رسالة من نظيره الغابوني علي بنغو اوبدمبا، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أن وزير الخارجية الغابوني باكومي موبيلي بوبيا، سلم هذه الرسالة خلال استقبال الرئيس إدريس ديبي اتنو له اليوم، بالعاصمة انجامينا.وصرح الوزير الغابوني اثر اللقاء، أن الرسالة تضمنت العلاقات بين انجامينا ولبريفيل وسبل كيفية عقد الدورة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية ، إلى جانب بحث كيفية رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار، وموضوعات أخرى متعلقة بالتنمية.// انتهى //19:35ت م0102