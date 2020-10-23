رياضي / جمعية التميز الرياضي بالمدينة تطلق برنامج لاكتشاف مواهب التحكيم
الجمعة 1442/3/6 هـ الموافق 2020/10/23 م واس
المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس
أطلقت جمعية التميز الرياضي بالمدينة المنورة اليوم مشروع الأكاديمية لحكام كرة القدم لاكتشاف مواهب تحكيمية و تأهيلهم من خلال تصميم برامج تعليمية على المستويات الفنية والإدارية والإلمام بقانون كرة القدم على عدة مراحل يتم تنفيذها خلال المدة القادمة .
الجدير بالذكر أن جمعية التميز الرياضي بالمدينة المنورة من أوائل الجمعيات الرياضية التي تشرف عليها وزارة الرياضة بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
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19:41ت م
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