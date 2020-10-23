المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس‏أطلقت جمعية التميز الرياضي بالمدينة المنورة اليوم مشروع الأكاديمية لحكام كرة القدم لاكتشاف مواهب تحكيمية و تأهيلهم من خلال تصميم برامج تعليمية على المستويات الفنية والإدارية والإلمام بقانون كرة القدم على عدة مراحل يتم تنفيذها خلال المدة القادمة .الجدير بالذكر أن جمعية التميز الرياضي بالمدينة المنورة من أوائل الجمعيات الرياضية التي تشرف عليها وزارة الرياضة بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .// انتهى //19:41ت م0104