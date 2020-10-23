عمّان 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 48930 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين أثنين قادمين من الخارج، و 2487 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 105 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7405 حالات، كما سُجلت 27 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 508 حالات.// انتهى //19:41ت م0105